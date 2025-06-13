أم البواقي.. تحويل أزيد من 260 دراجة نارية إلى المحشر البلدي

سجل أمن ولاية أم البواقي توقيف 269 دراجة نارية وتحويلها إلى المحشر البلدي. في حصيلة عمليات نفِّذت يومي 11 و 12 جوان.

وجاءت هذه العمليات في إطار مجابهة التصرفات السلبة الماسَّة بالسكينة العمومية. وردع مخالفات قانون المرور لسائقي الدراجات النارية.

كما سطرت مصالح أمن ولاية أم البواقي برنامج عمل محكم من خلال تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية.

وأسفرت هذه العمليات عن مراقبة 441 دراجة نارية من مختلف الأحجام. ووضع 269 دراجة نارية مختلفة الأحجام في المحشر البلدي. وذلك لوقوع أصحابها في مخالفات مرورية.