أم البواقي.. الإطاحة بشبكة مختصة في المضاربة بسيارات فيات وتوقيف 3 أشخاص بعين مليلة

تمكنت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بعين مليلة في أم البواقي من وضع حد لشبكة تنشط في مجال المضاربة غير المشروعة في سيارات فيات دوبلو بانوراما.

العملية جاءت بناءً على معلومات حول استغلال الأقارب والأصدقاء. والتستر وراء أشخاص معنويين وسجلات تجارية مقيدة لنشاط التجارة بالتجزئة للسيارات المعدة للبيع لفئة “فيات دوبلو”، بالتواطئ مع الوكيل المعتمد، قصد تمويه عمليات إعادة البيع والتملص من قانون المضاربة غير المشروعة.

وأسفرت العملية عن حجز 8 سيارات من نوع “فيات دوبلو بانوراما” مع توقيف 3 أشخاص. فيما بقي 5 آخرين في حالة فرار.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. بينما ستسلم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة لولاية أم البواقي.