أم البواقي.. حريق مستودع لتخزين حفاظات الأطفال بعين مليلة

اندلع حريق مساء اليوم على مستوى مستودع لتخزين حفاظات الأطفال، بالمنطقة الصناعية لبلدية ودائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي.

وبحسب بيان للحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت اليوم على الساعة (17:48). من أجل إخماد حريق مستودع لتخزين حفاظات الأطفال، في الطابق الأرضي لبناية (ط،أ+4).

الحادث لم يخلّف خسائر بشرية. فيما تبقى عملية الحراسة والتبريد متواصلة. علماً أن العلمية سخرت لها المصالح ذاتها 7 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف.