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أخبار الجزائر

أم البواقي.. حريق مستودع لتخزين حفاظات الأطفال بعين مليلة

بقلم م .فيصل
أم البواقي.. حريق مستودع لتخزين حفاظات الأطفال بعين مليلة
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اندلع حريق مساء اليوم على مستوى مستودع لتخزين حفاظات الأطفال، بالمنطقة الصناعية لبلدية ودائرة عين مليلة، ولاية أم البواقي.

وبحسب بيان للحماية المدنية، فإن وحداتها تدخلت اليوم على الساعة (17:48). من أجل إخماد حريق مستودع لتخزين حفاظات الأطفال، في الطابق الأرضي لبناية (ط،أ+4).

الحادث لم يخلّف خسائر بشرية. فيما تبقى عملية الحراسة والتبريد متواصلة. علماً أن العلمية سخرت لها المصالح ذاتها 7 شاحنات إطفاء، وسيارة إسعاف.

رابط دائم : https://nhar.tv/LDzuA
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