أم البواقي: يوقف شخص وحجز كمية معتبرة من كيف المعالج

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي من وضع حد لشبكة إجرامية خطيرة مختصة في المتاجرة وترويج المخدرات.

العملية تمت إثر إستغلال لمعلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط عبر إقليم الاختصاص والولايات المجاورة، تنوي تمرير كمية من المخدرات.

ليتم توقيف السيارة النفعية محل المعلومة بالطريق الوطني رقم 80 الرابط بين ولايتي خنشلة وأم البواقي، بالضبط بالمكان المسمى لينارقة.

وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية هامة من المخدرات من نوع كيف معالج عبارة عن 5 رزم كل رزمة تحتوي على 37 صفيحة بوزن إجمالي 18كلغ و300غ مخبأة داخل حقيبة بالصندوق الخلفي للمركبة، على الفور تم حجز البضاعة وتوقيف السائق.

سيتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين البيضاء فور الانتهاء من التحقيق.