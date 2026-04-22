“أناب” تعلن تمديد آجال الترشح لجائزة آسيا جبار للرواية 2026

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار (أناب)، عن تمديد آجال الترشح للطبعة الثامنة من جائزة آسيا جبار للرواية لسنة 2026، إلى غاية 18 ماي المقبل.

وذلك في إطار سعيها إلى توسيع دائرة المشاركة أمام دور النشر الجزائرية وتشجيع الإنتاج الأدبي الوطني.

وأوضح بيان للمؤسسة أن هذا القرار يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من دور النشر لإيداع ملفات ترشحها. خاصة تلك التي لم تتمكن من المشاركة في الآجال المحددة سابقًا، بما يعزز الحضور الأدبي الوطني ويدعم الحركة الثقافية في الجزائر.

وفي هذا السياق، دعت المؤسسة جميع دور النشر المعنية إلى الترشح، وإيداع ملفاتها على مستوى مقرها الكائن بـ 50 شارع خليفة بوخالفة بالجزائر العاصمة. مع إمكانية الاطلاع على شروط المشاركة والتفاصيل المتعلقة بالجائزة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي أو الصفحة المخصصة لها.

كما وضعت المؤسسة رقمًا هاتفيًا للتواصل وتقديم الاستفسارات، مؤكدة في الوقت ذاته التزامها المتواصل بدعم الأقلام الجزائرية وتشجيع الإبداع الروائي، من خلال هذه الجائزة التي تحمل اسم الكاتبة الجزائرية الراحلة آسيا جبار، التي تعد من أبرز الرموز الأدبية في الجزائر.