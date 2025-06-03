“أناب” تُنظم إحتفالية تكريما لصغار الكشافة الإسلامية

نظمت المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار يوم الأحد الفاتح من جوان 2025، احتفالية خاصة تكريما لصغار الكشافة الإسلامية، بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، بالجزائر الوسطى.

ولقد كان للأطفال موعد مع أنشطة ترفيهية مشوقة، حيث أخذت الحكواتية أمينة حملاوي العقول الصغيرة في رحلة عبر قصصها الساحرة إلى عوالم رائعة.

كما أضفى العرض الترفيهي الذي قدمه ميستر براوني أجواء من الإبهار والفرح على وجوه المشاركين الصغار.

واختتمت هذه المناسبة بلحظة احتفالية مميزة، حيث تم تقطيع قالبين من الحلوى وسط أجواء من البهجة والتآلف. مضفيًا لمسة خاصة على هذا اليوم الاستثنائي.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد ANEP التزامها كمؤسسة مواطنة بالمساهمة في تنمية الأجيال الشابة. لا سيما أشبال الحركات التي لطالما ناضلت تاريخيا من أجل جزائر قوية. وذلك عبر منحهم لحظات من الفرح والتفاعل وكذلك تعريفهم بعالم الثقافة والأدب.