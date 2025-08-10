أناتوف: “اصابتي أصبحت من الماضي وأنا جد متحمس للموسم الجديد”

كشف لاعب مولودية الجزائر، مسلم أنانتوف، استعادته لكامل عافيته، بعد الاصابة الخطيرة التي كان يعاني منها، مؤكدا في ذات الوقت، تحمسه الكبير لبداية الموسم الجديد.

وصرح أناتوف، في حوار خصّ به الصفحة الرسمية للمولودية، على “فايسبوك”: “الحمد لله اصابتي الخطيرة أصبحت من الماضي، بعد مرحلة لم تكن سهلة”.

كما أضاف: “بعد مرور عام ونصف تقريبا، وبفضل العلاج، والعمل الجاد، وتوفيق من الله، تمكنت من العودة للميادين”.

وأردف أناتاوف: “شاركت في التربص الصيفي للفريق بعين الدارهم، والذي جرى في ظروف جيدة، مع الطاقم الفني الجديد”.

وتابع مسلم أناتوف: “هذا الموسم سيكون الاول لي مع الفريق الأول للمولودية، وأن جد متحمس، وأسعى لأكون في أتم جاهزيتي لتقديم الإضافة اللازمة للفريق”.