أناتوف: “حققنا الأهم ضد بارادو وسعيد بأول هدف في مسيرتي الاحترافية”
بقلم النهار أونلاين
أبدى لاعب مولودية الجزائر، مسلم أناتوف، سعادته الكبيرة، بفوزهم ضد نادي بارادو، وتسجيله أول هدف في نسيرته الاحترافية.
وصرح أناتوف، عقب فوزهم أمس الأربعاء ضد نادي بارادو: “أولا حققنا الأهم باحرازنا النقاط الثلاث، بعد مباراتنا الصعبة في الكاميرون”
كما أضاف: “هذه المباراة كانت مفخخة، لكن نجحنا في تحقيق الفوز، والآن سنحول تركيزنا لمباراة العودة يوم الأحد المقبل”.
وتابع مسلم أناتوف: “هذا أول هدف لي في مسيرتي الاحترافية وأشكر جميع زملائي، والطاقم الفني وان شاء الله المزيد من الأهداف”.
