أناتوف ضمن أبرز المواهب الصاعدة عالميا

تواجد مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، ورديف مولودية الجزائر، مسلم أناتوف، ضمن قائمة أفضل المواهب الشابة في كرة القدم العالمية.

ونشر موقع “THE GUARDIAN” البريطاني، اليوم الأربعاء، تقريرا بعنوان “الجيل القادم 2023: 60 من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم العالمية”.

وهو التقرير الذي يصنف اللاعبين الموهوبين من مواليد 2006 حول العالم، شهد تواجد مهاجم المنتخب الوطني مسلم أناتوف في القائمة.

وأشادت صحيفة “ذاغارديان” في تقريرها بالمهاجم الجزائري أناتوف، ووصفته بالذكي في منطقة الجزاء، ويساهم في بناء اللعب لفريقه.

كما أكد ذات المصدر، أن أناتوف أظهر في كثير من الأحيان نضجًا لا يصدق بالنسبة لعمره، خول له أن يصبح قائدا للمنتخب.

تجدر الإشارة، أن المهاجم أناتوف قادر المنتخب الوطني للتتويج بالبطولة شمال إفريقيا الصائفة الماضية، وتمكن من تسجيل 3 أهداف في كأس أمم إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة في النسخة الماضية.