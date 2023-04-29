أناتوف :”ضيّعنا فوزا أكبر وسعيد جدا باختياري الأفضل”

أكّد مهاجم المنتخب لأقل من 17 سنة مسلم أناتوف أحقية الفوز والإنجاز الذي صنعه رفقة زملائه بالفوز بثنائية أمام الصومال.

وقال مسلم أناتوف خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “حقّقنا الأهم وهو الفوز بالنقاط الثلاث، كنا قادرين على تحقيق فوز أكبر، وسعيد بالفوز برجل المباراة”

وأضاف مسلم أناتوف “طبّقنا تعليمات المدرب بشكل حرفي، وهو الذي ساعدنا على تحقيق الفوز الذي سيقدّم لنا دفعوة معنوية”.

كما ختم مهاجم الكتيبة الوطنية ” منتخب السنغال قوي و سنلعب أمامه بطريقتنا ، و ما أستطيع قوله سوى أن المباراة ستلعب فوق أرضية الميدان”.

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