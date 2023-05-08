أناتوف: “مواجهة المغرب صعبة ومصيرية”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز نجم المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، مسلم أناتوف، أهمية مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم المغربي، ضمن منافسة “الكان”.
وصرح أناتوف، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “المباراة المقبلة أمام المغرب، مختلفة عن نهائي كأس العرب، المعطيات مغايرة”.
كما أضاف: “ستكون مواجهة صعبة، ومصيرية لضمان التأهل لبطولة كأس العالم، وهدفنا الأساسي هو ضمان الفوز”.
وبخصوص امكانية مشاركته أساسيا في هذا اللقاء، قال مسلم أناتوف: “أنا دائما تحت تصرف المدرب، سواءً تم الاعتماد عليّ كأساسي، أول بديل”.
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