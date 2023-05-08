أناتوف: “مواجهة المغرب صعبة ومصيرية”

أبرز نجم المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، مسلم أناتوف، أهمية مباراتهم المقبلة أمام نظيرهم المغربي، ضمن منافسة “الكان”.

وصرح أناتوف، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “المباراة المقبلة أمام المغرب، مختلفة عن نهائي كأس العرب، المعطيات مغايرة”.

كما أضاف: “ستكون مواجهة صعبة، ومصيرية لضمان التأهل لبطولة كأس العالم، وهدفنا الأساسي هو ضمان الفوز”.

وبخصوص امكانية مشاركته أساسيا في هذا اللقاء، قال مسلم أناتوف: “أنا دائما تحت تصرف المدرب، سواءً تم الاعتماد عليّ كأساسي، أول بديل”.