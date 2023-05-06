أناتوف هداف “كان” أقل من 17 سنة

نصب مهاجم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، مسلم أناتوف، نفسه هدافا لمنافسة كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

بعد أن سجل قائد الخُضر أناتوف، 3 أهداف في المنافسة لحد الآن، منها ثنائية في الجولة الإفتتاحية ضد الصومال، وهدف ضد الكونغو، ونال جائزة رجل المواجهة ضد الصومال.

وبالمناصفة مع مهاجم المنتخب السنغالي عمارة ديوف، صاحب الثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة في المنافسة.

وللإشارة، ساهم خريج أكاديمية الفاف مسلم أناتوف، بأهدافه الثلاثة، في تأهل المنتخب الوطني لربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

بعد إحتلال الخضر، المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف المتصدر منتخب السنغال صاحب التسع نقاط.