أناتوف يطمئن محبيه وجماهير المنتخب الوطني

طمأن قائد المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، مسلم أناتوف، محبيه، وأنصار الخضر، على وضعه الصحي، عقب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ونشر أناتوف، رسالة عبر حسابه الخاص على “انستغرام” قال فيها: “الحمد لله رب العالمين حالتي مستقرة ولا شيء يدعوا للقلق”.

كما حرص لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، على توجيه شكر خاص لكل من سأل عنه خلال الفترة، مؤكدا عزمه على العودة بقوة لتشريف الراية الوطنية.

يذكر أنّ مسلم أناتوف، تعرض لإصابة في الودية الأخيرة التي جمعتهم بمنتخب بوركينا فاسو، والتي استدعت نقله للمستشفى.