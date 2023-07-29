أناتوف يكشف طموحاته وأهدافه مع المولودية

كشف هداف الخضر لفئة أقل من 17 سنة، مسلم أناتوف، عن طموحاته وأهدافه مع مولودية الجزائر، الذي انضم إلى صفوفه الصائفة الحالية.

وقال أناتوف، في تصريحات نشرتها اليوم السبت، الصفحة الرسمية للعميد، على “فيسبوك” إنه سعيد بالانضمام إلى نادي بحجم مولودية الجزائر. الذي يبقى معروفا بجماهيره وعراقته.

كما تمنى الدولي الجزائري لفئة أقل من 17 سنة، أن يقدم أفضل ما لديه ويطور نفسه في ظل الإمكانيات التي يمتلكها العميد.

مشيرا إلى أنه: “من بين الأشياء التي حفزتني على الانضمام إلى المولودية، هو التغييرات التي حدثت مؤخرا في الفئات الشبانية والإمكانيات التي يوفرها النادي”.

وختم حول أهدافه مع المولودية: “طموحاتي مع المولودية كبيرة أريد التتويج بالألقاب.. سأبدأ مع تشكيلة الرديف. وسأعمل على تطوير إمكانياتي للوصول إلى الفريق الأول، وأحجز مكانة رفقة الآكابر”.