الرقم السري :

137082

أناجيك أيها النصيب لتكون من قلبي قريب

ككل أنثى تتمنى أن يتم النصيب وتزفّ عروسا إلى بيت زوج يحبها. أعلن اليوم رغبتي لأعثر على زوج يقدّرني ويمنحني الدفء والحنان في الإطار الذي يرضي المولى، ويجعل الحياة مباركة وسعيدة. لهذا طرقت اليوم باب صفحتكم الغراء، وأتمنى منكم الاحتواء، فأنا امرأة عاصمية، كما أبلغ من العمر 41 سنة. عازبة لم يسبق لي الارتباط، موظفة مستقرة في قطاع الصحة، على قدر من الجمال والأخلاق، ورجاحة العقل.

أتمنى من الله أن يجمعني بمن في النصيب، رجل شهم صادق ومسؤول يكون لي السند والعون. رجلا محترما يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 50 سنة. أكثر ما أهتمّ له أن يخاف الله ويعطي لمسؤولية الأسرة كل اهتماماته، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين.

الرقم السري :

137083

سأفي وأخلص لعلاقتنا.. وأسعى لأكون زوجة في المستوى

ثقة كبيرة وضعتها في هذا المنبر الجميل لما فيه من طيّب الأثر والخير لكل من دق أبوابه. علني أجد قلبا طيبا أسكن إليه ويسكن إليّ، فأنا إنسانة تقية طيبة، حليمة بالرغم من الشدائد التي عشتها. لكن الحمد لله لم تزدني إلا نضجا وتماسكا، أريد أن أهنأ إلى جانب رجل مثلي يحترمني ويمنحني الأمل والأمان.

فأنا شابة من ولاية البليدة، عمري 43 سنة. موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، أنيقة، كيسة، خلوقة وحنونة، يتيمة الوالدين.

أريد أن أبني حياتي على أسس سليمة إلى جانب رجل محترم يقدرني، أفضله من إحدى ولايات الوسط. سنه لا يتجاوز 50 سنة، لا يهمني إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد. فقط أتمنى أن يكون موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

137084

الحلال غايتي فمن يطرق باب بيتي

لأن سعيي هذا في الحلال. تواصلت معكم حتّى أبثّ من خلاله إعلانا يمكنني من أن أظفر بزوج أحيا معه ما بقي لي من الدهر. انا امرأة من الجنوب، عزباء لم يسبق لي الزواج، أبلغ من العمر 42 عام. أشغل منصب أستاذة في الطور المتوسّط، جميلة طيبة، خلوقة وعلى قدر كبير من الوعي والمسؤولية.

منتهى أملي أن يجمعني النصيب بإنسان خلوق مثلي تحت غطاء الحلال. رجل يحبني ويتفهمني ويكون لي سندا وزوجا صالحا على سنة خير الأنام، لا يهم من أي منطقة يكون. سنه لا يتعدى 55 سنة، أقبله أعزب أرمل أو مطلق، ويكون عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

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