أناد: إطلاق مشروع دليل المقاول الصغير

أطلقت الوكالة الولائية “للجزائر غرب” التابعة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بالشراكة مع مديرية التربية لذات المنطقة، اليوم الثلاثاء، بإطلاق مشروع دليل المقاول الصغير، حيث تم اختيار مدرسة حمدي بن تمار ببلدية شراقة نموذجا.

ويأتي هذا المشروع، من أجل تعليم أبنائنا وبناتنا المهارات الريادية، إضافة إلى نشر مفهوم المقاولاتية وغرس روح المبادرة والابتكار.

كما جاء المشروع، في اطار تطوير وتعزيز روح المقاولاتية مبكراً لدى التلاميذ المميّزين الذي يعدّ هدفاً تعمل على تحقيقه ورعايته الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية، حيث أن شغلها الشاغل هو رعاية ودعم المشاريع الجديدة والتميّز في خلق الافكار، لذلك فإن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هو إتاحة الفرص للتلاميذ لإطلاق أعمالهم الخاصة، كما جاء في بيان للوكالة.

و عملت المدرسة الموقرة على توفير وخلق بيئة عمل تنافسية بين التلاميذ. من اجل تجسيد هذه المبادرة الملهمة على ارض الميدان.

وكشف ذات البيان، عن إطلاق المنصة الرقمية المقاول الصغير التي سيتم من خلالها تسجيل التلاميذ لأفكارهم من أجل مرافقتها ودعمها وستتوج نهاية كل موسم دراسي باختيار احسن المشاريع والافكار.

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