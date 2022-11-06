أناد.. استئناف التمويل ومتابعة المتحايلين وأصحاب المشاريع الوهمية قضائيا

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، “أناد”، اليوم الأحد، عن استئناف عمليات تمويل المشاريع التي حظيت بالموافقة البنكية. كما يتعلق الأمر بكل تمويلات المشاريع التي قام أصحابها بتسديد تكاليف الكراء.

في حين، أوضح بيان، من الوكالة ذاتها، أن مصالحها ستباشر المتابعات القضائية ضد الموردين الضالعين في عمليات فساد. وكذا المتحايلين على حاملي المشاريع، والمقاولين المتواطئين في اختلاس المال العام من خلال مشاريع وهمية.

كما سيتم –يضيف البيان-، التحقيق في صحة شهادات تثبيت المؤهلات المهنية بغرض المتابعة القضائية لكل من ثبت لجوئهم لتزويرها.

وتعكيف المديرية العامة حاليا على تحليل كافة المعطيات المتعلقة لمرافقة وتمويل المشاريع من أجل استكمال مسار استحداثها. ورفع نسب نجاحها. كما تهدف الإجراءات الجديدة إلى الارتقاء بالنظام البيئي لتحسين ريادة الأعمال.