“أناد” تقبل تعويض 283 ملف لمؤسسات متعثرة

قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بقبول 283 ملف لمؤسسات متعثرة تابعة لها من أجل التعويض.

وسيتم تعويض –تقول الوكالة- بما يفوق 44 مليار سنتيم، بعد دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك.

وأوضح ذات المصدر أنه تم تأجيل معالجة 212 ملف كون المؤسسات نشطة،لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من وكالة “أناد”.

وهذا –تضيف الوكالة- من أجل جدولة ديونهم و منحهم مخططات أعباء بهدف بعث نشاطهم، يضيف نفس المصدر.

وتم تسوية وضعية ملفين نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة.

بينما 3 ملفات أخرى تم إعادتها إلى البنوك لعدم إستيفائها شروط التعويض،-وفق لذات البيان-.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوكالة أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها بـ6 جلسات وصل إلى 3.015 ملف.

وتندرج هذه الجلسات تنفيذا لمحاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.

والتكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.