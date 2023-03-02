“أناد ” توضّح بخصوص وضعية الملفات المحولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

اعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد ” اليوم أنها تقوم حاليا بدراسة وضعية الملفات المحولة من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

وحسب بيان ذات الوكالة عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك فإن الملفات المعنية بالدراسة والتي حاز أصحابها على شهادة التأهيل من ذات الصندوق، وكذا قاموا بتقديم عقود كراء قبل تاريخ هذا البيان.

وأضاف البيان سيتم عقد دورات استثنائية للجنة إنتقاء، إعتماد وتمويل المشاريع وفق نظام التنقيط الذي إعتمدته الوكالة لتمكينهم من إستكمال تمويل مشاريعهم.