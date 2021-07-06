أناد: عرض 32 ملف تابع لـ17 وكالة ولائية على لجنة الطعون
بقلم خالد زوبيري
تم اليوم الثلاثاء، انعقاد إجتماع اللجنة الوطنية للطعن في دورتها الـ 38، بمقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE).
وجرى هذا الإجتماع لأول مرة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حرصا على صحة الشباب أصحاب المشاريع في ظل التدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا. وكذا لتمكين حاملي المشاريع من حضور جلسة اللجنة الوطنية للطعن وعرض مشاريعهم على أعضاء اللجنة.
و شمل الحضور كل من السادة اعضاء اللجنة الأتية أسمائهم :
– بوعود محمد الشريف، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، رئيس اللجنة.
– بوزيان محمد الشريف، الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع.
– ممثل عن كل من، البنك الوطني الجزائري، بنك الجزائر الخارجي، بنك الفلاحة و التنمية الريفية، القرض الشعبي الجزائري، بنك التنمية المحلية.
وقد تم عرض 32 ملف تابع ل 17 وكالة ولائية على اللجنة، التي تم رفضها من طرف اللجان المحلية سابقا، مع تعذر حضور الجلسة 10 حاملي مشاريع.
وتم الفصل في المشاريع التي أجلت من قبل اللجنة الوطنية للطعن في دورتها 37.
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