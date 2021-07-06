أناد: عرض 32 ملف تابع لـ17 وكالة ولائية على لجنة الطعون

تم اليوم الثلاثاء، انعقاد إجتماع اللجنة الوطنية للطعن في دورتها الـ 38، بمقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE).

وجرى هذا الإجتماع لأول مرة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حرصا على صحة الشباب أصحاب المشاريع في ظل التدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا. وكذا لتمكين حاملي المشاريع من حضور جلسة اللجنة الوطنية للطعن وعرض مشاريعهم على أعضاء اللجنة.

و شمل الحضور كل من السادة اعضاء اللجنة الأتية أسمائهم :

– بوعود محمد الشريف، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، رئيس اللجنة.