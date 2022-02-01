أناد: قبول 135 ملفا إضافيا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” “أنساج سابقا” عن قبول 135 ملفا جديدا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة. فقد أكدت من خلاله تواصل العملية إلى غاية إستكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح بيان لوكالة أناد، أن العملية جاءت في إطار تنفيذ محاور الإستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة.

كما تم عقد جلسة العمل الثانية في سنة 2022 للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع. والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات. وذلك عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأوضحت الوكالة، أنه تم خلال هذه الجلسة دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي بنوك تمنراست، الجلفة، البيض، إليزي وغرداية. حيث تم قبول 135 ملفا للتعويض بما يفوق 300 مليون دج.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تأجيل 325 ملفا كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “أناد”. عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الإتفاقيات الممضاة. كما تم إعادة 22 ملفا إلى البنوك لعدم استيفائهم شروط التعويض.

و أشار البيان، إلى أن إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلستين الاولى والثانية لعام 2022 وصل إلى 1023 ملفا.