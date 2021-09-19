أناد.. قبول 146 ملفا لتعويض المؤسسات المتعثرة

تم بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، عقد جلسة العمل الـ21 للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وحسب بيان للوكالة، تم خلال هذه الجلسة، دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك للولايات التالية: تيزي وزو والجزائر، والطارف، كما تم قبول 146 ملفا للتعويض بما يفوق 25 مليار سنتيم.

هذا وتم تأجيل 337 ملفا، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف أناد عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية 5 ملفات نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك و الوكالة، و12 ملف تمت اعادته الى البنوك لعدم استيفائه شروط التعويض.

وأشار بيان الوكالة، إلى أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الواحد والعشرون جلسة تصل الى 10599 ملف.

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