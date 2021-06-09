أناد.. قبول 216 ألف لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة

قامت الوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد” “أونساج” سابقا بقبول 216 ملف إضافي لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة. وأكد بيان الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة، تواصل العملية إلى غاية استكمال دراسة جميع الطلبات.

وتم دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك، حيث تم قبول 216 ملف للتعويض بما يفوق 33 مليار سنتيم”. وتقرر تأجيل 272 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف ANADE . وهذا عن طريق إعادة جدولة ديونها و منحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية 8 ملفات نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة. وأشار نفس المصدر أنه تم في مقابل ذلك إعادة 4 ملفات إلى البنوك لعدم استيفائهم شروط التعويض.

ووصل بالتالي إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسات إلى 4.515 ملف. وأكد البيان أنه سيتم برمجة جلسات أخرى كل أسبوع ودراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة.