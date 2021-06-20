أناد: قبول 233 ملف للتعويض بما يفوق 35 مليار سنتيم

قامت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد”، بقبول 233 ملف لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة.

ويأتي هذا خلال جلسة عمل الـ 11 للجنة الضمان والتي تم عقدها اليوم الأحد بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية .

وتتكون لجنة الضمان من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع، والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE) والمكلفة بدراسة هذه الملفات، مع برمجة جلسات كل أسبوع ودراسة ما لا يقل عن 500 ملف في كل جلسة .

وتم خلال جلسة اليوم ما يلي:

-دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك .

– قبول 233 ملف للتعويض بما يفوق 35 مليار سنتيم.

– تأجيل 261 ملف كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستهم وتقديم المرافقة اللازمة لهم من طرف ANADE عن طريق إعادة جدولة ديونهم و منحهم مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطهم عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

– تمت تسوية وضعية 6 ملفات نهائيا من طرف أصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك و الوكالة.

– لم يتم تسجيل إعادة اي ملف إلى البنوك .

وتجدر الإشارة، إلى أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 11 جلسة تصل إل(5515) ملف.