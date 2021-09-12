أناد.. قبول 81 ملفا لتعويض المؤسسات المتعثرة

تم بمقر الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، عقد جلسة العمل العشرين للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات.

وحسب مصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، تم خلال جلسة اليوم ما يلي:

دراسة 500 ملف مقدم من طرف ممثلي البنوك لولاية قالمة، وقبول 81 ملف للتعويض بما يفوق 13 مليار سنتيم.

كما تم تأجيل 416 ملف، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف “اناد”، عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

وتمت تسوية وضعية ملفين نهائيا لأصحاب مؤسسات مصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة، كما تم إعادة ملف إلى البنوك لعدم استيفائه شروط التعويض.

وأشار البيان، إلى أن عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال 20 جلسة، تصل الى 10099 ملفا.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb