أناشد السعادة والهناء وأعدك بالود والوفاء

سعدت كثيرا باطلاعي على صفحة أدم وحواء. وقررت أن أشارك معكم أملي الذي يجعلني دوما متفائلة بالرغم من أنني بلغت من العمر 50 سنة. فالعمر مجرد رقم لا يروي تفاصيل شخصيتنا الحقيقية، ولا يمنعنا من أن نعيش حياتنا ونسعد فيها. وهذا بالذات ما يجعلني أناشد اليوم الاستقرار إلى جانب ابن الحلال، وعليه أقول:

أنا امرأة من ولاية أم البواقي، مطلقة بدون أولاد، الكل يشهد لي بحسن الأخلاق، ملتزمة بديني والحمد لله، ماكثة بالبيت، وسيدة فيه من الطراز الرفيع، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

أتمنى أن أعثر على النصيب الطيب، ورفيقا حنونا أكمل إلى جانبه المشوار، رجلا محترما يكون من أي ولاية من الوطن، سنه ما بين 50 و60 سنة، لديه مصدر رزق ثابت، وسكن خاص، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق حتى بأولاد.

الرقم السري : 135625

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