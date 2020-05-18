“أنام” التهمت 850 مليار سنتيم وفشلت في توظيف أزيد من 400 ألف شاب

سجلت الحكومة تراجعا رهيبا في نشاط جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذي تتولى تسييره الوكالة الوطنية للتشغيل “أنام” وتتلقى بالمقابل قسطا مقداره 3 من المائة من مبلغ الاعتمادات السنوية المخصصة لتسيير الجهاز وكذا مساهمة مالية سنوية من ميزانية التسيير لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وحسب التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2017، فقد رصِد للجهاز موارد مالية قدرت بـ85 مليار دينار، منها ما يربو عن 55 مليار دينار خلال 2016 و30 مليار دينار في السنة التي تلتها، بما ذلك حصة اشتراك المستخدم الاجتماعي المرتبطة بالجهاز والمساهمة المالية المتعلقة بنفقات التسيير لـ”أنام”.

وتستعمل الأرصدة المالية المرصودة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني لتغذية أجور المستفيدين من العقود السارية المفعول ولتجسيد الأهداف المسطرة لسنة 2017 في إدماج 110 ألاف طالب عمل جديد وتوظيف 55 ألف شاب في إطار عقد عمل مدعم.

ومن خلال عمليات الرقابة التي أجريت من طرف قضاة مجلس المحاسبة، تبين أنه على غرار السنوات الثلاث الأخيرة “2014/2015/2016” لم يتمكن جهاز المساعدة على الإدماج المعني من تحقيق الأهداف المرجوة منه بعنوان 2017 بل استمرت نتائجه في التراجع بشكل ملحوظ.

وحسب الأرقام التي أفصح عنها مجلس المحاسبة، فإنه من أصل 845 ألف منصبا متوقعا خلال الفترة الممتدة من 2014 وإلى غاية 2017، فإن المجلس حقق 437.833 ألف منصب محققا نسبة انجاز قدرت بـ51.81 من المائة، بعدما فشل في توظيف أزيد من 407 ألف طالب عمل.

وأرجع تقرير مجلس المحاسبة هذا التباين في الأهداف إلى سوء التخطيط والمبالغة في تقدير الأهداف دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، وكذا ضعف أداء الوكالة الوطنية للتشغيل.