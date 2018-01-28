“أنام” الشلف توظف 14 ألف عامل 

قامت الوكالة الولائية للتشغيل بتنصيب 1480 شاب في مناصب عمل في إطار عقود عمل مدعمة بالقطاع الإقتصادي بولاية الشلف.

وبحسب مصالح الوكالة فإن عقود العمل المدعمّة شملت التوظيف في مؤسسات إقتصادية خاصة خلال السنة الفارطة.

و ذلك من خلال توفير 9 آلاف منصب تم إستحداثه في جميع الصيغ،

حيث تم إدراج هذه المناصب بعد تحفيزات وإمتيازات قدمها أرباب المؤسسات الخاصة.

وذكرت الوكالة الولائية في بيان لها أن مصالح الوكالة سجلت أكثر من 46 ألف طلب مقابل أكثر من 7 آلاف عرض عمل.

أغلبها كانت في قطاع البناء ثم قطاعي الفلاحة والصناعة.

كما إستفاد زهاء 1988 طالب عمل عبر177 ورضة تكوينية من دورات حول كيفية إدارة السيرة الذاتية والرسائل التحفيزية.

وأشارت الوكالة الولائية للتشغيل أنها تستهدف مستقبلا الشباب الحامل للأفكار ومشاريع المؤسسات الصغيرةقصد تنويع اللإقتصاد.