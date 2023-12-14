أنام.. مؤشرات الشغل “إيجابية” خلال 2023

قال مدير التنظيم وضبط سوق الشغل بالوكالة الوطنية للتشغيل، فيصل العرابي، أن مؤشرات الشغل إيجابية سنة 2023 مقارنة بـ 2022.

كما أفاد لعرابي في تصريح للنهار، أنه تم تسجيل 2 ملايين و 745 ألف طالب عمل سنة 2023 وطنيا. أما عروض العمل فتم تسجيل أكثر من 437 ألف زيادة بـ33 بالمائة.

كما فصل المتحدث هذه الأرقام قائلا أن 80 بالمائة من هذه العروض، قدمها القطاع الخاص. و 20 بالمائة القطاع العام

و عن المجالات، فأشار العرابي، إلى أن قطاع الخدمات سجل 42 بالمائة، الصناعة 36 بالمائة. البناء والأشغال العمومية 19 بالمائة والفلاحة 3 بالمائة، أين تم تسجيل انتعاش مقارنة بالسنوات الماضية .