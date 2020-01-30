أنانية “أغويرو وسترلينغ” تجعل “محرز” يدفع الثمن !

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي وحتى في مختلف المواقع الرياضية، الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها خط هجوم “السيتي” أمام “اليونايتد” أمس الأربعاء.

ولعل أبرز اللقطات تلك التي شهدت أنانية غير مفهومة من طرف “سيرجيو أغويرو” و”رحيم سترلينغ” اتجاه الجزائري “رياض محرز”.

فقد حرما كل من “أغويرو وستيرلينغ” النجم الجزائري من تسجيل هدف على الأقل في شباك دي خيا بعد أن قررا عدم التمرير له.

هذه الأنانية جعلت “محرز” يدفع الثمن، حيث كان أول المغادرين في المباراة بعد أن قرر “بيب غوارديولا” استبداله وإدخال “دافيد سيلفا”.