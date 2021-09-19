أنا أحترق من ماضيها.. بعد أن ضاقت بي السبل

السلام عليكم.. بعد أن ضاقت بي السبل وتهت في دوامة التفكير أود أن آخذ برأيكم في حل مشكلتي، أنا شاب أحببت فتاة حبا جنونيا وهي كذلك أحبتني، أنا متأكد من قلبها وحبها،

تقدمت لخطبتها وبقي أمامنا سوى بعض الإجراءات ونتم الزفاف، لكن المشكلة أنها صارحتني بعد إلحاحي على الأمر بأنها كانت على علاقة برجل وتقدم لخطبتها ولكن لم يحدث النصيب.

في البداية تغاضيت عن الأمر لكن بتقدم العلاقة بيننا بدأ حبها يكبر في قلبي وسولت لي نفسي أن أسأل كثير عن طبيعة تلك العلاقة، لكن بالرغم من أنها كانت تؤكد لي في كل مرة أنه لم تحدث أشياء لا ترضي الله إلا أنه في بعض الأحيان تنتابني هواجس وأفكار تؤرقني، فغيرتي تجعلني لا أتحمل حتى فكرة أنه مر بماضيها رجل.

أرشدوني ماذا أفعل..؟ فأنا أحبها ولكن الماضي يقف بيني وبينها، ويجعلني أحترق.

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