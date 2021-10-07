أنا رجل مغلوب على أمره.

تقدمت لخطبتها إذعانا لرغبتها حيث أنها ألحت عليّ حتى أنهي هذه الخطوة، خاصة مع والدها الذي أقسم بأنه سيوقفها عن العمل بعد أن أكتشف علاقتنا. ولن أكذب إن قلت أنها أخضعتني لنوع من المساومة وحتى لا أبدو أمامها جبانا وغير وفي لوعودي سارعت إلى بيت أهلها أطلب يدها من والدها.

الأمور وبعد أن صارت في صف الحبيبة التي أحسست بأنها وضعتني أمام الأمر الواقع ونالت مرادها، لم تعد بنفس القدر الذي كنت عليه من العواطف مع الفتاة التي كنت أحبها قبلا، حيث أنني وجدت نفسي مع فتاة تضيق الخناق علي، وجدت نفسي مضطرا لأن أكون رهن إشارتها و إشارة والدها وكل أهلها ف ظل الغياب المستميت لأهلي الذين بقوا يراقبون الأمور من بعيد ويصفونني بالجبان .

لن أكذب إن قلت أن الصراع واللاحوار صار أهم ما يميز علاقتنا، ولعل أكثر ما يزعجني في الأمر أنني بت مسيّرا لا مخيّرا في علاقة الأجدر بي أن أكون الأمر الناهي فيها،

الرد:

لغة الحوار غابت بينكما،فقد حدث ما حدث أخي وها أنت تدفع الثمن غاليا، ثمن أن رجولتك وكل كيانك لم يعد لها أثر من الوجود حيث بت كدمية تتحكم فيها الخطيبة التي وجدت في سكوتك أرضا خصبة للتغطرس وتفعل فعلتها، و من هذا الباب أخي من الجميل أن تخبرها بالأمر الذي طرأ بينكما وبأنك لم تعد تطيق هذه التصرفات التي لم تكن تعرفها عليها، كما أنه عليك التكلم مع والدها في الأمر بكل صراحة بأن تخبره بأنك لم تتصور يوما أن تصبح على هذا الحال، كما أنه عليك مصارحته بغضب أهلك وتذمرهم لما يحدث خاصة وأنهم أيضا مسئولين ومهتمين بمسألة مصاهرة هذه العائلة .

لست مسيرا أخي، ويمكنك الإنتفاظ والتعبير عن رأيك بكل صراحة وبدون خوف ما دمت على حق،