أنا زوالي نبيع الكسرة داتلي 20 مليون وقالت لي لا أريد أمك

عالجت حصة ماوراء الجدران، اليوم الأربعاء، قصة شاب من غليزان أخدت منه زوجته ملبغ 20 مليون، وخلعته.

وقال الشاب بن سالم، الذي حضر رقفة والدته،أنا زوالي أسترزق من بيع الكسرة، وأكياس البلاستيك، جمعت نصيب من المال، لأتزوج.

حيث طلبت مني الزوجة مبلغ 20 مليون كصداق، وقام بمساعدتي بمبلغ الصداق إبن أختي ب 10 ملايين سنتيم حتى أتزوج وأحضر إمرأة تساعد أمي.

وبعد اليوم الثالث من الزواج، إنقلبت عليا وأرادت أن أتخلى عن أمي، هي تريد بيت تعيش فيه لوحدها.

وأضاف بن سالم، أمي لن أسمح فيها مهما كانت الظروف، وقد كذبت علينا أنني أنا وأمي بأننا ضربناها.

كما إدعت أنها مسحورة، ولا تعلم ما تقوم .