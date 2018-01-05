أنا شرطي وأنت طبيب قدرنا واحد فلنجعل الوطن فوق كل إعتبار

نشر شرطي اليوم الجمعة عبر “الفيسبوك” تغريدة وجه من خلالها رسالة مؤثرة أظهر فيها مهام كل من رجل أمن والطبيب .

قال في تلك التغريدة “نعم أنا بمستوى إبتدائي، ولكن لي مهام لن يقدر عليها الدكتور الجامعي، أديت واجبي لأحمي بلدي”.

وأضاف أيضا أحمي بلدي ليس من الذكاترة، وإنما من دعاة الفتنة الذين يتمسكون ويتسلقون، وراء كل حق ووراء كل ناعق.

حاولت أن أمنع الفوضى، لجأت إلى كل الطرق القانونية، لكني قوبلتوا بعنف لفظي وجسدي.

ولكن ماقوبلت به لن تراه من طبيب يدرك معنى أخلاقيات المهنة، أغلبنا لجأ إلى مهنته شاب صغير لم نكمل دراستنا ليقتات أهلنا.

مضيفا، نعم المجتمع لن يرحمنا لأنه لم يدرك أنه لكلانا مهام سامية فكما الطبيب ينقذ الأرواح فالشرطي يحميها فيما نختلف.

وإختتم تغريدته “أنا شرطي وأنت طبيب قدرنا واحد، فلنجعل الوطن فوق كل اعتبار”.