أنا فاشلة في عملي فهل أغيره وأرتاح؟

سيدتي. أنا فتاة أبلغ من العمر 28 سنة، مباشرة بعد انتهائي من الجامعة التحقت بمنصب عمل حساس نظرا لمسؤوليته الكبيرة، اختياري لمهنتي لم يكن عن حب، بل كان إعجابا للامتيازات التي فيها، لكن بعد ممسارتها صرت أجد الكثير من الصعوبات، لا بل يمكن أن أقول تأنيب الضمير، لا أستطيع أن أكون صارمة فيها، والصراحة لم أنجح في أكثر من مرة تبليغ الرسالة التي أنا منوط بها بالرغم من أنني حاولت بشتى الطرق.

أنا فاشلة في عملي

استشرت زملائي اجتهد في البحث عن طريق الانترنت، غيرت من طريقتي ومنهجيتي. لكن لا يزال الأمر على حاله، حاولت أن أبحث عن السبب فوجدته للأسف في شخصيتي، فانا قليلة الكلام، نشأت في عائلة أيضا قليل التواصل بينهم، علاقاتي الاجتماعية محدودة جدا، ويمكن أن أقول أنني أعاني من الرهاب الاجتماعي، وهذا يظهر على ملامحي دوما. فكل شخص أجد نفسي وجها لوجه معه أتوتر وتحمر وجنتاي زيادة على ذلك أنا ضعيفة جدا من الناحية الجسمية، وقصيرة القامة نوعا ما.

أنا أفكر يوميا في الاستقالة من عملي، لكن خائفة على مستقبلي المهني، أخاف أن لا أجد عمل آخر، أو ربما أجد ويبقى الحال دون تغير أفيدوني من فظلكم.

رميساء من الشرق

الـــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

حبيبتي كفاف جلد نفسك، ولا تنعتي نفسك بالفاشلة، فلو كنت كذلك لما تمكنت من الحصول على المؤهلات التي سمحت لك باعتلاء هذا المنصب، وعليه أنا لا أنصحك أبدا ترك رسالتك، ولا عملك، واعلمي أنه في كل مكان ستجدين صعوبات وعقبات، فالأحسن لك أن تبحثي عن سبل تطوير مهاراتك، وتغيير نمطك بدل الاستسلام أو الهروب.

أنا فاشلة في عملي فهل أغيره وأرتاح؟

أعلم أنه ليس من السهل المكابرة ولا تقبل ما لا يتناسب معك، ففي ذلك إرهاق للنفس والجسم معا، لكن لا حال يبقى على حاله، عليك بالقوة والإرادة على التألق، حتى تتمكني من أداء رسالتك على أكمل وجه.

أنت لم توضحي مهنتك بالتدقيق لكن يمكنني أن أقترح الآتي:

حاولي تنمية مهاراتك، بالتسجيل في تكوين إضافي خارج ساعات العمل، واسألي الزملاء في كل صغيرة وكبيرة لتتعلمي من خبراتهمثقي بنفسك وتعيدي ترديد تلك العبارات السلبية. كأنك تعاني من الرهاب الاجتماعي، أو أنك ضعيفة جسديا، فكلها يتنقص من معنوياتك وبالتالي أداءك.

أنا فاشلة في عملي

كوني منظمة أكثر وحضري في المنزل مسبقا. ما ستقومين به في الغد حتى ترتبي أفكارك وتُبسطينها، وتتداركي النقائص قبل الوقع في الإحراج، وتفادي الارتباك.

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