أنا فخور بابني.. لي سبّوه حرام عليهم وهذه رسالتي لأنصار الخضر

محمد سليماني والد مهاجم الخضر ينتفض ويكشف لـ«النهار»:

أعرب محمد سليماني، والد مهاجم الخضر وليستر سيتي إسلام سليماني، عن غضبه من الحملة التي يتعرض لها ابنه من طرف بعض الأنصار في الملاعب الجزائرية، وتوجيه الانتقادات وحتى الشتم له من دون مبرر ومن دون غيره من اللاعبين، لأسباب غير مقبولة تماما، وانتفض محمد سليماني في اتصال بـ«النهار» أمس قائلا: «أنا جد فخور بابني رغم أني لا أذهب للملاعب، لكن ما يتعرض له من حملة لا تبرير لها، ومن شتمه حرام عليه.. إسلام يقدم كل ما لديه من أجل منتخب بلاده ولم يقصّر يوما ما وعلى الأنصار عدم نكران ما يبذله من مجهودات.. ماشي حق عليهم، يجب أن يتدخل الأنصار العقلاء لتوقيف الأنصار غير المتخلقين، إلى أين نحن ذاهبون بمثل هذه التصرفات».

وأضاف: «الحمد لله أن إسلام يملك شخصية قوية ولا يتأثر، وسبق له وأن صمد، ابني مولود في حي شعبي بعين البنيان وأستغرب كيف للأنصار أن يثوروا على لاعب خرج من بينهم ويقدم كل ما لديه للمنتخب، سبق لي وأن قدمت تذكرة لمناصر الخضر في البرازيل لمشاهدة المنتخب، ولما دخل وجدته يشتم أحد مدافعي الخضر، فاستغربت وطلبت منه التوقف عن ذلك، يجب مساندة اللاعبين وليس شتمهم لأنه ليس من الأخلاق».