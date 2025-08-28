أنا في حيرة من أمري.. بيت أهلي أرحب بي بعد وفات رفيق دربي

سيدتي، طيب هو هذا الصرح الذي بنيته منذ أزيد من عشرية من الزمن، وصدقيني أنني لطالما إلتمست من ردودك وكل ما تقدمينه لقراء صفحة “قلوب حائرة” عبر موقع النهار كل الخير. ما دفعني اليوم أن أطرق أبوابك طالبة المشورة حتى تستب السكينة في حياتي التي لا أريد أن تمضي في الحزن أو الكدر.

سيدتي، مشكلتي صعبة نوعا ما وأرجو أن تحظى بلفحة من التقدير الذي لا أشك فيه من جهتك. فأنا سيدة كنت متزوجة ولديَّ أولاد، ومنذ أن كنت عروسا كنت أسكن مع أهل زوجي في بيتٍ واحدٍ. وقدر الله أن يموت رفيق دربي، فظللت في منزل أهل المرحوم حتى اكتمال العدة. وبعد انتهائها أصبحت متنقّلة بين بيت أهلي وبيت أهل زوجي لأن أولادي متعلقون بأعمامِهم. وأنا أريد أن أبقى في منزل أهلي على اعتبار أني لا أستطيع أن أبقى في منزل أهل الفقيد. لأن هناك أخًا لزوجي أعزب وإخوةً آخرين متزوجين يسكنون معهم في المنزل نفسه.

فأرجو أن ترشديني للصواب، بارك الله فيك سيدتي.هل أبقى على سجيتي وأبقى بينهم أم أغادر نحو بيت أهلي؟

أختكم ش.وصال من الشرق الجزائري.

الـــــــــــــــرد:

،إنَّ لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكلٌّ بأجلٍ، فلْتَصْبِري ولْتَحْتَسِبي.أختاه

مسألتك أختاه شرعية محضة، كما أنها تصب في عمق تقاليدنا و أعرافنا المتداولة على المرأة حين يتوفى عنها زوجها. فمبيت المرأة عند أهل زوجها المتوفَّى في أعرافنا العربية والتي لا تخالف الشرع - تختلف في الأحوال العادية – وهي التي لا يترتب فيها على المرأة ضرر من المبيت. عن الأحوال غير العادية والتي فيها مخالفةٌ شرعية؛ كالاختلاط، أو وقوع الرِّيبة. أو غير ذلك مما يَلْحَق المرأةَ مِن المبيت من ضررٍ؛ كوجود إخوة لزوجك المتوفَّى.

فإقامتك أيتها الأخت الكريمة عند أهل زوجك المتوفى بعضَ الأيام إن كان مقبولاً في الأحوال العادية، أو حال وجود زوجك يرحمه الله. ففي الأحوال غير العادية لا يجوز، لوجود إخوة متزوجين وغير متزوجين. لما يترتب عليه مِن ضرر ومَفْسدة الاختلاط، أو الخلوة برجال أجانب عنك.

ونصيحتنا لك أن تقيمي في بيت أسرتك، وأما أعمام أبنائك فيُمكنهم أن يزوروا الأبناء في بيت أسرتك. كما يمكنك أن تذهبي لزيارتهم لكن بدون إقامة أو مبيت مع الالتزام بالضوابط الشرعية.