 أنا في خانة الإنتظار لأجل غير مسمى.

أنا في خانة الإنتظار

أبي سيدتي ، ومن منطلق أن العجب لا يعجبه رفض و يرفض كل من يتقدم ألي خاطبا،متحججا بالكثير من الأمور التي لا يتقبلها العقل،فهذا من منطقة غير منطقتنا،و أخر لا يناسب مستوانا الاجتماعي.

قد لا تصدقين أنه و بقدر الفرحة التي تنتابني حين يدق أحدهم بابنا خاطبا،يكون القنوط و اليأس منها أضعافا بعدها،حين يغادر عريس الأحلام بيتنا بخفي حنين من دون رجعة.

أنا في خانة الإنتظار

يحز في نفسي مثل هذا التصرف النابع من شخص الأجدر به أن يحرص على مستقبل بناته،كما أنني أفسر في بعض الأحيان تصرفات والدي على أنها نابعة من خوفه علينا و حرصه على تأمين مستقبلنا.

الرد:

من أجمل العلاقات على وجه الأرض علاقة الآباء بالأبناء،حب وخوف واحتواء لا يمكن فهمه أو الشعور به إلا إذا جربنا ذات الإحساس.

لم تذكري في رسالتك أختاه سنك أو إذا كان من بين من قصد بيتك خاطبا شاب أحببته وتوسمت فيه الخير، وأنا أظن أنه ومن باب الحرص عليك أن توكلي مهمة الإستفاضة في هذا الموضوع مع والدك مع شخص ذي هيبة وإحترام وذي مكانة لدى والدك حتى يعرف من خلاله سبب رفضه ل زواج بناته،

كذلك عليك أن تصبري حيال والد لازال يريدك في كنفه معززة مكرمة. وإن وجدت أن قطار العمر يمضي من دون أن تتغير الأوضاع، حاولي أن تناقشي والدك وجها لوجه لتعرفي منه ما يدور براسه وإن كان ما يريده نوع من التقتير في حقك وحق أخواتك، وإن كنت لا أظن أن هناك ابا على وجه الأرض يرفض أن يكون له أحفاد من بناته يكرمهم ويدللهم.