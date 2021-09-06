أنا لك نعم الرفيق على طول الطريق

بقدر نبل رسالتهنّ فإن نيتهن أنبل، كيف لا وقد طرقن منبر مركز الأثير طالبات الحلال والإستقرار، وكلّ أملهنّ أن تحظين بمن هو أجدر وأصدق لهنّ مربيات أجيال تبحثن عن الحلال هو الركن الذي سنختار لكم من خلاله باقة جميلة نتمنى أن تجد صاحباتها أذانا صاغية لطلبهن.

من الباهية وهران، تواصلت معنا سعاد عزباء في الخمسين من عمرها، إمرأة تتقد حيوية ونشاطا، صحيح أنها ماكثة في البيت إلا أنّ ذلك لم يثنها أن تكون مواكبة لكلّ مستجدات الحياة. جميلة الشكل حلوة المعشر، إنسانة واقعية تقدر الرجل وتهتم بشؤونه لأن كيانه من كيانها، تريد سعاد أن تتوشّح ثوب الزفاف الأبيض وتحقق حلمها في الظفر بزوج صالح يعيلها وتعينه. لا شرط لسعاد سوى أن يكون من إحدى ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، وأن يكون عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص، ولا ترفض سعاد أن تكون زوجة لمطلق أو أرمل بأولاد تسعد أن تحتضنهم وتمنحهم من الحنان ما يستحقون.

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الرقم السري : 135506