أنا ليلك الأسود يا أبي
أنا ليلك الأسود يا أبي
حكي في قصص السلف المأثورة أن هناك رجل لديه من الأولاد تسعة، وعندما أنجبت زوجته لعاشر مرة فإذا هي بنت، لكنه والعياذ بالله عندما بُشّر بالبنت حزن حزناً شديداً ذلك لعدم رغبته بالبنات، وقال قولته المشهورة : ( يا ليلي الأسود) ولم يكن يدير أن من وصف مقدمها بسواد ليله حيث كانت هي النور الذي أضاء عتمة حياته.
أنا ليلك الأسود يا أبي
المهم مرت السنون والأيام حيث كبر الأب وأصيب بالعمى. مثلما تزوج الأبناء الذكور وانشغلوا بحياتهم مع أُسرهم كذلك أصحابهم ونسوا أبيهم المريض الضرير ، ذلك ما عدا ابنته التي لم تنساه يوماً ، حيث كانت بارّةً بوالدها كذلك تقوم برعايته على أكمل وجه ، وفي يومٍ من الأيام دخلت على أبيها لتعطيه الدواء ، فسألها: من أنت؟ . فقالت ( أنا ليلك الأسود يا أبي ) حيث رد عليها نادماً ومتأسفاً على ما بدر منه في حقها ( ليت الليالي كلها سود).
طالع أيضا :
مواضيع دات صلة
همسات.
الصمت… إجابة بارعة لا يتقنها الكثيرون
كما الألفاظ هي الثياب آلتي ترتديها أفكارنا . فيجب ألا تظهر
حيث أفكارنا في ثياب رثة بالية.
كذلك الانتصارات الوحيدة آلتي تدوم أبدا حيث لا تترك وراءها أسى
هي انتصاراتنا على أنفسنا.
حيث أفعل ما تشعر في أعماق قلبك بأنه صحيح. . لأنك لن تسلم
مثلما الضربات القوية تهشم الزجاج لكنها تصقل الحديد
القضاء على العدو ليس بإعدامه. . وإنما بإبطال مبادئه.
ليس الفخر بأن لا نسقط. . و إنما بأن ننهض گلمآ سقطنا
و شقاؤك ليس في أن تكون أعمى . . پل شقاؤك في أن تعچز
عن احتمال العمى.
يهب الله گل طائر رزقه. . و لكنه لا يلقيه له في العش.
الحب جحيم يطاق . . و الحياة بدون حب نعيمٌ لا يطاق.
حيث ليس شرطا أن تگون دموعنا أمام من نحب. . لگن من
الضروري أن تگون من أچل من نحپ
وردة واحدة لإنسان على قيد الحياة أفضل من باقة كاملة
على قبره.
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar