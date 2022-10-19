أنا ليلك الأسود يا أبي

حكي في قصص السلف المأثورة أن هناك رجل لديه من الأولاد تسعة، وعندما أنجبت زوجته لعاشر مرة فإذا هي بنت، لكنه والعياذ بالله عندما بُشّر بالبنت حزن حزناً شديداً ذلك لعدم رغبته بالبنات، وقال قولته المشهورة : ( يا ليلي الأسود) ولم يكن يدير أن من وصف مقدمها بسواد ليله حيث كانت هي النور الذي أضاء عتمة حياته.

أنا ليلك الأسود يا أبي

المهم مرت السنون والأيام حيث كبر الأب وأصيب بالعمى. مثلما تزوج الأبناء الذكور وانشغلوا بحياتهم مع أُسرهم كذلك أصحابهم ونسوا أبيهم المريض الضرير ، ذلك ما عدا ابنته التي لم تنساه يوماً ، حيث كانت بارّةً بوالدها كذلك تقوم برعايته على أكمل وجه ، وفي يومٍ من الأيام دخلت على أبيها لتعطيه الدواء ، فسألها: من أنت؟ . فقالت ( أنا ليلك الأسود يا أبي ) حيث رد عليها نادماً ومتأسفاً على ما بدر منه في حقها ( ليت الليالي كلها سود).