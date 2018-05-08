“أنا ما نسيتش”.. حملة فايسبوكية لتذكير فرنسا بجرائمها

غزت صفحات التواصل الإجتماعي الجزائري خاصة حملة ” أنا ما نسيتش” التي شنها رواد الفايسبوك وتويتر في ذكرى 8 ماي.

الحملة تذكر الإستعمار الفرنسي بجرائمه التي إرتكبها في الجزائر.

وتداول الفايسبوكيون صورا لمجازر فرنسا خلال الحقبة الاستعمارية.

كما إستذكر الكثير من رواد الصفحات مجازر فرنسا الإستعمارية أبان حرب التحرير الوطنية.

ولاقت الصفحات تجاوبا من الكثير من العرب، حيث اعتبروا الفكرة جيدة لتوثيق الحقبة الاستعمارية .

كما اعتبرها الكثيرون مقياسا لمدى إرتباط الجزائري بتاريخه في الكفاح لنيل الإستقلال.