أنباء سارة لغولام مع “نابولي”

ظهر الدولي الجزائري، فوزي غولام يتمرن وبصفة طبيعية خلال تدريبات ناديه “نابولي”، أمس الخميس، وهو مايُبشر بعودة قريبة للمنافسة الرسمية.

وأكد موقع “نابولي ماغزين” المُقرب كثيرا من “الماغ بايز”، بأن الظهير الأيسر، خضع لعمل بدني وتقني مُكثف جدا بالكرة وبدونها.

وينتظر خريج مدرسة “سانت إيتيان” الآن الحصول على الضوء الأخضر للإندماج مع التشكيلة، وهو الغائب عنها منذ فترة ليست بالقصيرة.

وتأتي عودة مدافع المنتخب الوطني في وقت تؤكد فيه الكثير من المصادر، إمكانية رحيله عن قلعة “السان باولو” الصائفة القادمة.