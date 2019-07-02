أنباء سارة للجماهير الجزائرية الراغبة في التنقل لمصر!

زف رئيس الإتحاد المصري، هاني أبو ريدة أخبارا سارة للجماهير الجزائرية، مؤكدا بان السلطات في بلاده ستُساعدها للتواجد رفقة الخضر.

وقال خلال ندوة صُحفية عقدها صبيحة اليوم الثلاثاء :”السلطات المصرية تعمل على تسهيل إجراءات الحصول على الفيزا بالنسبة للأنصار الجزائريين”.

وأردف :”في حالة وصول المنتخب الجزائري الشقيق لأدوار مُتقدمة، سنعمل على تمكين مُشجعيهم للتواجد بقوة في المُدرجات خلال الكان”.

ويصنع الجزائريون الحدث منذ بداية المُنافسة القارية، داخل وخارج الملاعب بإلتزامهم ووقوفهم في صف مُحاربي الصحراء الساعين للحصول على اللقب.