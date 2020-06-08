أنباء عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا

فن وثقافة
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أنباء عن إصابة شيرين عبد الوهاب بفيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

إنتشرت في الساعات القليلة الماضية، أخبار عن ظهور أعراض فيروس كورونا على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وحسب موقع “ليالينا”، تم تداول قيام شيرين بإجراء مسحة لمعرفة حقيقة إصابتها بالفيروس التاجي، فجاءت النتيجة إيجابية، ثم أجرت مسحة أخرى فجاءت النتيجة سلبية.

ونظراً لتضارب النتائج، قررت الفنانة إجراء مسحة ثالثة، ولكن النتيجة لم تظهر بعد، حسب ما تم تداوله.

وتحدثت الأخبار أن الفنانة المصرية أجرت اتصالات بالفعل من أجل نقلها إلى مستشفى العزل في الإسماعلية، في حالة لو ظهرت نتيجة المسحة الثالثة إيجابية.

ولم تعلق الفنانة المصرية على هذه الشائعات بعد.

وحسب موقع “مصراوي”، نفى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب تماماً كل ما تردد عن إصابتها بفيروس كورونا.


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