أنباء عن إصابة فنانة مصرية بفيروس كورونا وشقيقتها تكشف حالتها الصحية

إنتشرت في الساعات القليلة الماضية، أنباء عن إصابة الفنانة المصرية بشرى، بفيروس “كورونا” الجديد المتفشي في الصين.

وكذبت شقيقة بشرى هذه الأنباء في تصريحات لموقع “اليوم السابع” وقالت إن شقيقتها لا تزال في المنزل تحت إشراف الأطباء.

وقالت شقيقة الفنانة، أن أختها تعاني من حساسية مزمنة، وأن الأطباء منعوها من الحركة وفرضوا عليها الراحة التامة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن بشرى مريضة حساسية موسمية، نافية أن يكون ما تتعرض له هو اشتباه في حالة إصابة بفيروس “كورونا”.

وأوضحت يارا، أن شقيقتها عادت من السفر مؤخرا، بعد حضورها مهرجان العين السينمائي في الإمارات، وكانت بصحة جيدة.