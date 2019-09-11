أنباء عن إقالة مختار فليون من إدارة السجون

قالت مصادر متطابقة إن المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، قد تمت إقالته ظهر اليوم الأربعاء.

وأوضحت المصادر أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقّع مرسوما رئاسيا بإنهاء مهام فليون من على رأس إدارة السجون.

وفيما لم يصدر أي تأكيد أو نفي من جانب وزارة العدل، قالت نفس المصادر، إن قرار الإقالة جاء على خلفية اقتراح قدمه وزير العدل بلقاسم زغماتي.

وتفيد معطيات متوفرة بأن زغماتي دعم اقتراحه المرفوع لبن صالح، بإنهاء مهام فليون، بوجود تقصير وسوء تسيير من جانبه.

وكان وزير العدل قد وجه ملاحظات ناقدة أقرب إلى التوبيخ، لمسؤولي إدارة السجون، خلال قيامه بزيارة ميدانية لسجن ورقلة الجديد.

وتفاجأ زغماتي خلال الزيارة التي جرت قبل أسبوعين بوجود تأخر في عمليات الإنجاز، ليقوم بإمهال المسؤولين 10 أيام لاستدراك التأخر.