أنباء  عن انفصال باسم ياخور وزوجته رنا الحريري

كشفت مصادر صحفية عن طلاق الفنان السوري باسم ياخور وزوجته رنا. بعيداً عن الضجة الإعلامية أو أي تصريحات متبادلة بين الطرفين

وذكر موقع “سيدتي نت” أن الانفصال جرى بكل هدوء ورقي. بعيداً عن الضجة الإعلامية أو أي تصريحات متبادلة بين الطرفين.

وبحسب المصادر فإن الانفصال لم يحدث في الوقت الحالي كما يتم تداول الأخبار بل جرى قبل مدة وبعيداً عن الإعلام.

وأشارت التقارير أن باسم لم يعد موجودا من ضمن متابعي رنا على انستغرام. حتى أنها قامت بحذف صور جمعتهما معا في مناسبات مختلفة، غير أنها احتفظت بصورة تظهرهما من عيد ميلاد ابنهما الوحيد روي. بالاضافة الى صور لهما خلال تواجدهما في دبي وغيرها الكثير.

كما شاركت عبر ستوري حسابها بإنستقرام تعليقاً قالت فيه “الحياة لا تصبح أسهل أنت الذي تصبح أقوى”.

وضمن ردها على تعليق لأحد متابعيها والذي كتب فيه “وممكن تصير الحياة أصعب ونكون نحنا ضعفاء”. قالت رنا “للأسف الحياة مو سهلة على حدا وأكيد كل إنسان ممكن يحس بالضعف ببعض المواقف”.

وتابعت “بس إذا في بحياتك شخص واحد عالأقل بيحبك بصدق ، وبيوقف معك..صديق حقيقي أوممكن يكون حدا من أهلك رح ترجع تقوى وتتماسك ورح تقدر تتغلب على كل صعوبة بتواجهك.