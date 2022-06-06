أنباء عن انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي

شاركت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها على صفحتها بانستغرام، كشفت فيها عن تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى.

وظهرت ياسمين عبد العزيز بوجه شاحب، وعلقت على الصورة قائلة: “الحمدلله على نعمة الصحة”. ولم تكشف الفنانة تفاصيل أكثر عن طبيعة وعكتها.

كما نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز رسالة مؤثرة عن ثقتها في تعويض الله لها على ما تكبدت من ألم في صمت.

واستهلت الفنانة رسالتها بقوله تعالى “ولسوف يعطيك ربك فترضى”.

وتابعت ياسمين: “الله لم يعدْك بالعطاء فقط، بل العطاء حتى الرضا، سيعوضك لأنك رضيت في وقت لم يكن فيه الرضا عليك سهلاً”

كما أضافت: “سيعوضك الله عن كل هذا العبء الذي حملته وحدك. سيعوضك عن كل الأوجاع التي قاومتها دون أن تتكلم. لأنه يعلم كل ما رأيته في حياتك ولم تخبر به أحدًا، لأنه الله سيجبر بخاطرك وسيرضيك وسيعطيك”.

ولم تكشف ياسمين عبد العزيز طبيعة وعكتها الصحية وهل لها صلة بأزمتها الصحية الكبرى التي عانت منها على مدار العام الماضي.

هذا وتعرض شقيق ياسمين عبد العزيز، وائل، لحادث سير. نقل على إثره إلى المستشفى مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم.

ونشر وائل عبد العزيز شقيق ياسمين عبدالعزيز رسالة طمأنة على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك، يشكر فيها كل من سأل عليه.

كما كتب وائل عبد العزيز: “الحمد لله حادثه مش جامده وانا كويس وخارج بكره من المستشفى شكرا لكل الي اطمن عليا”.

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