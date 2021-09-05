أنباء عن انقلاب عسكري في غينيا واعتقال الرئيس

أعلنت وسائل إعلام دولية عن انقلاب عسكري في غينيا، مع ورود تقارير عن اعتقال الرئيس ألفا كوندي.

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن سماع دوي إطلاق النار في أنحاء متفرقة من العاصمة الغينية وضواحيها منذ صباح اليوم.

وقال موقع Guineenews إن العسكريين الانقلابيين اعتقلوا الرئيس كوندي البالغ من العمر 83 عاما. وعددا من كبار المسؤولين الآخرين في البلاد.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل لقطات تظهر كوندي محاطا بمجموعة من العسكريين.

في غضون ذلك، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عن مصدر محلي قوله إن السلطات اعتقلت 25 عسكريا متورطا في محاولة الانقلاب.