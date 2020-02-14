أنباء عن حجز 8 طائرات بمطار لندن

أفادت صحف بريطانية، اليوم الجمعة، بوجود أنباء عن حجر السلطات على ثمانية طائرات بمطار “هيثرو”، بالعاصمة لندن، خشية وجود ركاب مصابين بفيروس “كورونا الجديد”.

وذكرت صحيفتا “ميرور” و”ديلي ميل” أن طائرة يعتقد أنها قادمة من سان فرانسيسكو الأمريكية.

وتم إيقافها على مدرج الطيران، والطلب من ركابها بالبقاء على مقاعدهم.

وأوضحت “ميرور” أن أحد ركاب الطائرة، التابعة لخطوط “يونايتد إيرلاينز”، كتب عبر تويتر أن المسافرين طلب منهم ملء استبيان، فيما أفادت أنباء أخرى بأن مختصين يرتدون ملابس واقية قاموا بتنظيف الطائرة.

كما قال أحد الركاب لموقع صحيفة “ديلي ميل” أن قائد الطائرة أخبرهم بأن الأمر قد يستغرق وقتا، لأن سبع طائرات أخرى يتم فحصها للاشتباه بوجود حالات إصابة على متنها.

وأضاف أن الطاقم قام بعزل شخص قال إنه يشعر بأعراض المرض، في الجزء الخلفي من الطائرة، دون أن يرتدوا أقنعة طبية، ثم سمح للركاب بالإخلاء بعد نصف ساعة.

ولم يصدر عن السلطات البريطانية على الفور أي تعليق بهذا الخصوص.